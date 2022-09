"Auto in via Puccini quando escono i bambini da scuola: la strada deve essere chiusa per evitare una tragedia"

Appello dei genitori dei bambini che frequentano la scuola elementare in via Puccini: "I nostri bambini sono in pericolo. Le macchine passano in mezzo ai nostri figli senza che nessuno possa fare nulla. L'anno scorso un bimbo è stato investito, riportando varie fratture. Penso che non siano sufficienti due cartelli che invitano gli automobilisti a non passare davanti all'edificio scolastico: servono due persone che possano sbarrare via Puccini in prossimità della scuola. Volontari Auser, vigili, esercito: ma chiudete questa strada prima che succeda una tragedia".