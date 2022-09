Parma, al Senato Murelli (centrodestra) distanzia Negri di 14 punti. Alla Camera Cavandoli stacca Vanolli. Foti oltre il 50% nel collegio che comprende Fidenza, Salso e parte della Bassa.

Alle 23 di domenica nelle 204 sezioni elettorali del Comune di Parma, i votanti definitivi sono stati n. 98.162, pari al 70,31% del totale degli aventi diritto al voto. Ma in testa alla classifica del Parmense c'è Soragna, col 75,45%.

Alla Camera, Laura Cavandoli per il centrodestra si attesta attorno al 42,85%, staccando di 11 punti Michele Vanolli, della coalizione di centrosinistra (31,76). Non raggiunge il 10% ma lo sfiora soltanto il candidato del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli.

Al Senato distacco ancora più netto tra Elena Murelli che col centrodestra arriva al 45,36 e Beppe Negri, del centrosinistra, che si ferma a poco più del 31%.

Pd primo partito della città. Per i Dem parmigiani l’unica magra soddisfazione di queste elezioni sembra venire dai dati definitivi del Comune di Parma. Alla Camera, il Pd conquista infatti il 26,14%, contro il 23,66% di Fratelli d’Italia che balza al secondo posto. Percentuali leggermente diverse per il Senato dove il Pd conquista il 27,03% e Fratelli d’Italia arriva al 24,09%. Ma la sostanza non cambia.

Al terzo posto si piazza il Terzo polo di Calenda e Renzi, quarto il Movimento 5 Stelle. Più indietro Lega e Forza Italia. E qui c’è una curiosità: al Senato il Carroccio supera gli azzurri: 6,67% contro 5,28%. Alla Camera il risultato si ribalta e Forza Italia è avanti di poco più di duecento voti.

Nel Collegio elettorale di Piacenza che comprende Salso, Fidenza, Polesine-Zibello, Soragna, Busseto, Fontanellato, Pellegrino e Roccabianca Tommaso Foti (centrodestra) supera il 50%, seconda Beatrice Ghetti (centrosinistra) col 25,68%.