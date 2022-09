Senato. in Emilia Romagna finisce 3-2 per il centrodestra: a Parma e Piacenza vince la leghista Murelli

Tre a due per il centrodestra. Finisce così in Emilia Romagna la sfida nei collegi uninominali per il Senato. Oltre al collegio di Parma e Piacenza, il centrodestra vince anche in Romagna, nel collegio di Ravenna e in quello di Rimini. Il centrosinistra resta davanti solo nei due collegi di Modena e di Bologna.

Nel collegio 1, quello di Piacenza e Parma, la leghista Elena Murelli stacca nettamente il parmigiano Beppe Negri, vicesegretario provinciale del Pd: 45% lei, 31% lui. Negri si toglie però la soddisfazione di conquistare il primo posto in città: a Parma vince infatti di 500 voti.

Nel collegio 2, quello di Reggio e Modena, la candidata del centrosinistra Vincenza Rando vince con il 37% e batte il senatore Enrico Aimi, modenese, commissario di Forza Italia a Parma. Una battaglia a lungo incerta che si è conclusa con poco meno di ottomila voti di vantaggio per il centrosinistra.

Nel collegio 3, quello che comprende la città di Bologna, vince l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, senatore uscente e candidato dal centrosinistra. Conquista il 40% contro il critico d’arte Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra, che si ferma al 32%

Nel collegio 4 ,che comprende Ravenna e Ferrara, netto successo di Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia, che conquista il 42%, con oltre ventottomila voti di vantaggio sulla candidata del centrosinistra Manuela Rontini.

Nel collegio 5, Rimini e Forli-Cesena, netto successo di Marta Farolfi, vicesindaco di Brisighella, anche lei di Fratelli d’Italia. Sfiora il 42% contro Simona Viola, avvocatessa esponente di +Europa, che correva per il centrosinistra in questo collegio.