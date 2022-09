Vanolli: "Non è bastato girare come trottole tra le persone, Ripartiamo dai temi della campagna"

"È un risveglio amaro. Nonostante l’impegno che ci abbiamo messo, e nonostante abbiamo fatto una campagna elettorale girando come trottole e parlando il più possibile con le persone e alle persone, non è bastato". E' arrivato intorno alle 11 il commento di Michele Vanolli, il candidato del centrosinistra al Collegio uninominale della Camera.

"In democrazia il risultato delle urne è sacro, e quindi faccio i miei complimenti e auguro un buon lavoro a Laura Cavandoli che avrà l’onore di rappresentare questo collegio nella Camera dei Deputati nei prossimi cinque anni. Per quanto ci riguarda, ripartiamo dai temi che abbiamo toccato in questa campagna elettorale: dal caro bollette all'inflazione, dall'aumento dei salari agli investimenti in scuola e sanità pubbliche, dalla tutela dell'ambiente ai diritti civili. Grazie a chi mi ha accompagnato, aiutato, sostenuto o anche soltanto pensato", ha scritto Vanolli. Che poi cita Gramsci: "Mi sono convinto che anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio".