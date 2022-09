Assegnazioni definitive: ecco gli eletti e le elette a Camera e Senato in Emilia Romagna

Ecco l'esito definitivo dell'assegnazione dei seggi anche al proporzionale.



Sono 29 gli eletti alla Camera dei Deputati in Emilia-Romagna.

FDI (9): dai collegi entrano in Parlamento Alice Buonguerrieri (Ravenna), Tommaso Foti (Piacenza), Mauro Malaguti (Ferrara) e Daniela Dondi (Modena). A loro si aggiungono Galeazzo Bignami e Ylenja Lucaselli. Fratelli d’Italia ha però altri due posti che saranno assegnati in base allo scorrimento dei listini: uno di loro sarà Gianluca Vinci.

LEGA (4): a Laura Cavandoli (Parma) e Jacopo Morrone (Rimini), si aggiungono gli eletti nei listini. Sono il sindaco di Vigarano Mainardi Davide Bergamini e la veneta Vannia Gava.

FORZA ITALIA (2): due donne alla Camera, sono Jole Saccani, eletta nell’uninominale a Forlì e l’assessora di Forlì Rosaria Tassinari.

PD (8): dai collegi entrano Andrea De Maria (Carpi), Ilenia Malavasi (Reggio Emilia) e Virginio Merola (Bologna), ai quali si aggiungono Ouidad Bakkali, l’ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, Elly Schlein, Stefano Vaccari e Paola De Micheli.

SINISTRA-VERDI (2): Angelo Bonelli entra alla Camera vincendo il collegio di Imola, Aboubakar Soumahoro dal listino proporzionale.

M5s (2): gli eletti in E-R sono l’uscente Stefana Ascari e Federico Cafiero De Raho. La prima dei non eletti nel collegio di Cafiero De Raho è Marta Rossi.

AZIONE-IV (2): entrano il senatore uscente Matteo Richetti e l'imprenditrice bolognese Naike Gruppioni.

Sono 14 i nuovi senatori eletti in Emilia-Romagna.

FRATELLI D’ITALIA (5): all’uninominale sono stati eletti Alberto Balboni e Marta Farolfi, che, visto che erano anche nel proporzionale, fanno scorrere i listini. Entrano così anche i consiglieri regionali Marco Lisei, Michele Barcaiuolo e l’ex sindaca di Coriano Domenica Spinelli.

LEGA (2): la Lega porta due donne al Senato: Elena Murelli, eletta nell’uninominale a Parma e Lucia Borgonzoni.

PD (5): a Pierferdinando Casini ed Enza Rando, vincitori nei collegi di Bologna e Modena, si aggiungono altri tre eletti: si tratta degli uscenti Graziano Delrio, Daniele Manca e dell’ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

M5S (1): torna al senato il riminese Marco Croatti.

AZIONE-IV (1): eletta la piemontese Silvia Fregolent, di Italia Viva.