Barbara Lori: «Coalizione larga, occasione mancata»

Barbara Lori, assessore regionale e candidata del Pd nel collegio plurinominale del Senato, se la prende con quelle forze - leggi Azione di Carlo Calenda, anche se lei non la cita mai - che non hanno accettato di costruire una coalizione con il Pd. «La legge elettorale premia le coalizioni larghe. Purtroppo c'è stata scarsa lungimiranza da parte di chi non ha mostrato volontà nel costruire un'alleanza più ampia. Sia chiaro, la mancanza di volontà non è da cercare nel Pd». E adesso cosa succederà? «Il Partito democratico ha tutte le carte in regola per fare un'opposizione costruttiva». Sarà possibile riprendere il dialogo con i 5 Stelle? «Dovremo capire se ci saranno punti che ci uniscono».

P.Dall.