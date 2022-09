"Soppresso il Frecciarossa delle 8.07 che ci portava velocemente a Milano"

La segnalazione di un lettore, pendolare tra Parma e Milano: "Dall'1 ottobre è scomparso dalla programmazione di Trenitalia, come visibile dal sito web, il Frecciarossa 8802 da Ancona a Milano Centrale via Bologna. Il treno ferma a Parma alle 8.07 ed arriva a Milano alle 9.15", scrive. "Utilizzo il treno come pendolare per raggiungere la sede di lavoro - continua -. Non ci sono treni dell'Alta Velocità precedenti ed il successivo arriva alle 9.54, un po' tardi per il lavoro, considerando anche i frequenti ritardi - continua -. Il treno era gia' stato soppresso alcune settimane a luglio/agosto. Trenitalia, interpellata, fornisce solo spiegazioni generiche di lavori infrastrutturali e di programmazione commerciale e non indica un futuro ripristino. La soppressione crea parecchi problemi ai pendolari di Parma".

"Trenitalia - prosegue - è un'azienda a controllo pubblico e che gestisce un servizio pubblico: per lo meno mi sarei aspettato un comunicato stampa per informare gli utenti e rappresentare in modo trasparente le cause e la durata della soppressione. Anche il Frecciargento 8829 che parte da Milano alle 20.05 ed arriva a Parma alle 20.52 risulta cancellato da ottobre.

In questo modo Parma perde di fatto collegamenti essenziali tramite i treni alta velocità, mentre si discute se costruire una nuova stazione AV. Considerato che a Parma abbiamo anche la sede di un'authority europea, la situazione è poco comprensibile".