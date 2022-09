Un itinerario di musica d'arte nei palazzi storici insieme ai Salotti musicali parmensi

Torna anche quest’anno la rassegna concertistica “Salotti Musicali Parmensi. Un itinerario di musica d’arte nei palazzi storici”, giunta alla IX edizione.

Organizzata dall’Associazione Salotti Musicali Parmensi con il sostegno di Fondazione Monteparma – a fianco della manifestazione fin dal suo esordio nel 2014 - e con i contributi di Regione Emilia-Romagna e Banca Fideuram, la rassegna ha saputo crescere di anno in anno, affermandosi nel panorama musicale locale, e non solo, come un apprezzatissimo appuntamento culturale.

«Fondazione Monteparma continua con soddisfazione a sostenere la rassegna “Salotti Musicali Parmensi” che oggi conta centinaia di affezionati, grazie all'originalità e all’elevata qualità delle esecuzioni musicali proposte» – afferma Mario Bonati, Presidente di Fondazione Monteparma.

«Complice anche la bellezza delle sedi che ospitano i concerti - tra le quali anche l’Auditorium di APE Parma Museo, centro culturale della nostra Fondazione – la rassegna promuove la riscoperta della “musica da salotto” o “musica da camera”, facendola rivivere nelle modalità e nei luoghi originariamente deputati alla sua esecuzione, per la gioia di tanti appassionati», aggiunge Bonati.

Grazie alla preziosa collaborazione del FAI Delegazione di Parma, la rassegna si svolge, infatti, in palazzi storici e luoghi d’arte, conducendo il pubblico alla scoperta di veri e propri tesori del territorio spesso poco conosciuti.

«L’idea di una manifestazione musicale itinerante, ambientata nei palazzi storici della nostra città e anche in alcune location fuori Parma – spiega Marco Bronzi, Direttore artistico dei Salotti Musicali Parmensi – nasce dalla volontà di offrire al pubblico la possibilità di vivere le sale da festa e i luoghi della musica secondo la funzione originaria per cui sono tati creati».

La rassegna prenderà il via domenica 2 ottobre alle ore 11 con un evento di apertura a Cremona, dove è prevista una Visita al Museo del Violino con Audizione speciale a cura di Marco Bronzi (col il violino “Golden Bell”1668) e Simone Pedroni (pianoforte).

Sabato 22 ottobre al Palazzo Ducale del Giardino di Parma alle ore 16, si terrà il concerto «Dvorak e il nuovo mondo: il Quartetto per Archi “Americano”» con l’Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi.

Tre gli appuntamenti in programma nell’Auditorium di APE Parma Museo (via Farini 32/a): domenica 30 ottobre alle ore 11, «Franz Schubert e la poetica della musica romantica»; sabato 5 novembre alle ore 17, «Le prospettive irrazionali del Barocco: “fra diavoli e follia”»; sabato 12 novembre alle ore 17, «Dvorak e il nuovo mondo: il Quartetto per Archi “Americano”».

A Palazzo Ferrari-Pelati (via del Conservatorio, 2), sabato 3 dicembre alle ore 15 e alle ore 17.30, doppio concerto «Violino ed Arpa nei Salotti musicali europei» con Elisa Netzer all’arpa e Marco Bronzi al violino.

Lunedì 12 dicembre alle ore 20.30 la rassegna prosegue al Teatro del Collegio Maria Luigia (Borgo Lalatta, 14) con la replica del concerto «Franz Schubert e la poetica della musica romantica», chiudendosi sabato 17 dicembre alle ore 16 al Palazzo del Giardino Ducale di Parma con l’evento «L’Ottetto per archi di Felix Mendelssohn», con musiche di W.A. Mozart e F. Mendelssohn eseguite dall’Ensemble dei Salotti Musicali Parmensi.

Un ricco e variegato programma che gli organizzatori si augurano possa andare incontro ai gusti più disparati e dare soddisfazione alle numerosissime richieste di partecipazione. Si ricorda che la prenotazione ai concerti è obbligatoria e può essere effettuata dalle ore 8 del lunedì che precede ogni concerto all’e-mail salottimusicaliparmensi@gmail.com (massimo 2

posti per ogni richiesta): per l’accoglimento delle prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili, verrà rispettato rigorosamente l’ordine d’arrivo delle e-mail e sarà inviato al richiedente un messaggio di conferma.

Per l’acquisto dei biglietti di ingresso all’evento speciale al Museo del Violino di Cremona, contattare “Parma Point” (Borgo Angelo Mazza 8/a (di fronte al Teatro Regio), tel. 0521 1513777 oppure email: info@parmapoint.it.



Il programma dettagliato dei concerti è consultabile selle pagine Instagram e Facebook “Salotti Musicali Parmensi” e sul sito web www.salottimusicaliparmensi.it.