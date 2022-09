Imprese aperte: continuano (sul campo) le storie del saper fare. Il calendario delle visite

Dopo il successo registrato nei mesi estivi e nelle scorse settimane in concomitanza con il Settembre Gastronomico, prosegue a ottobre la seconda edizione di “Imprese Aperte”, il progetto ideato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma.

Diciassette i protagonisti (Allodi, Autocentro Baistrocchi, Bugnion, Consorzio Agrario, Coppini Arte Olearia, Dallara, Davines, Elantas Europe, Food Farm 4.0, Laterlite, Lincotek, Monte delle Vigne, Parmalat, Sacmi, Salumificio Trascinelli Pietro, Sidel e Torrcaffè) che nel prossimo mese apriranno le porte delle proprie sedi e stabilimenti a cittadini e turisti, ospitando visite guidate ed eventi culturali, offrendo preziose opportunità di conoscere da vicino la storia, i prodotti e i processi innovativi alla base delle eccellenze del territorio: un’importante occasione per evidenziare il ruolo della cultura d’impresa in quanto fondamentale leva di sviluppo e attrattività per il territorio.

Un calendario ricco di eventi da non perdere, oltre 40 solo nel mese di ottobre, a cui è possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria tramite l’app Parma 2020+21, a partire da 15 giorni prima di ogni singolo evento. Molte iniziative stanno già riscuotendo un grande successo, registrando numerose prenotazioni: si consiglia quindi di verificare la disponibilità dei posti consultando l’app dedicata.

Gli appuntamenti di ottobre

Allodi organizza un percorso di visita a piedi legato all’architettura antica venerdì 21 ottobre; sabato 8 ottobre sarà il turno di Autocentro Baistrocchi, con due percorsi di formazione sulla guida sicura e sul ripristino e certificazione delle vetture usate; nei giorni 1-4-5-8 ottobre Bugnion trasformerà la propria sede in un “museo” con un percorso espositivo dedicato alla proprietà intellettuale (marchi, design, brevetti), tema sul quale è previsto inoltre un seminario divulgativo l’11 ottobre; venerdì 14 e 28 ottobre il Consorzio Agrario di Parma racconterà la propria storia attraverso esposizioni di foto d’epoca e macchine agricole; tutti i sabati e le domeniche del mese Coppini apre il proprio Museo, accompagnando i visitatori e proponendo loro anche una degustazione di olio d’oliva.

Il 2 ottobre Dallara aprirà invece le porte della propria Academy, offrendo l’opportunità di visitare anche il reparto Aerodinamica e il Simulatore di guida per il training professionale dei piloti; il 22 ottobre Davines proporrà un tour alla scoperta della sua sede principale, il Davines Village; venerdì 28 e sabato 29 ottobre, Elantas organizza una visita guidata allo stabilimento produttivo di Collecchio; per tutto il mese di ottobre dal mercoledì al venerdì, sarà visitabile, previa prenotazione via email, il laboratorio territoriale di occupabilità Food Farm 4.0; mercoledì 5 ottobre Laterlite apre al pubblico la mostra fotografica dedicata allo stabilimento di Rubbiano di Solignano; sempre a Rubbiano, venerdì 7 ottobre un tour guidato accompagnerà i visitatori nel cuore dello stabilimento di Lincotek, alla scoperta delle tecnologie che l’azienda sviluppa nel campo dell’energia e dell’aerospazio.

Ogni martedì e venerdì fino al 30 ottobre Monte delle Vigne aprirà le porte della propria cantina situata nel cuore della zona DOC Colli di Parma; tutti i giovedì del mese Parmalat illustrerà invece le fasi del processo produttivo all’interno del proprio sito di Collecchio; venerdì 14 ottobre e lunedì 24 ottobre, Sacmi svelerà ai visitatori le tecnologie utilizzate per realizzare il packaging delle bevande; lunedì 10 e 24 ottobre il Salumificio Trascinelli propone gli ultimi appuntamenti alla scoperta della stagionatura del Prosciutto di Parma DOP; martedì 11 e 25 ottobre proseguiranno le visite guidate in Sidel; sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre Torrcaffé organizzerà infine un tour con la partecipazione del Mastro Torrefattore che illustrerà il processo di tostatura del caffè.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito web www.impreseaperteparma.com. Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@impreseaperteparma.com

ALLODI

Azienda a conduzione familiare da oltre cent'anni, Impresa Allodi coniuga le regole dell’arte del costruire con le più moderne tecnologie costruttive e gestionali. Può vantare una tradizione consolidata anche nella realizzazione di grandi opere.

INIZIATIVA: per illustrare la propria filosofia imprenditoriale, Impresa Allodi organizza due percorsi di visita (uno storico e uno contemporaneo) alle proprie realizzazioni, legati alle architetture della città. Due passeggiate culturali lungo le vie del centro storico cittadino, che raccontano la storia millenaria di Parma e gli interventi realizzati dall’azienda. Le visite guidate sono aperte a cittadini, studenti, turisti.

DATE DELLE VISITE:

Venerdì 21 ottobre | ore 17:00 - percorso storico, con partenza dal Ponte Romano.

AUTOCENTRO BAISTROCCHI

Via San Leonardo 146/A e Via La Spezia 166

L’azienda deve le sue origini a Egisto Baistrocchi già noto dal 1946 a livello nazionale nel mondo automobilistico. Oggi autocentro Baistrocchi è concessionario ufficiale Audi e Audi Sport, Audi Prima Scelta:

plus, Das WeltAuto, Porsche, SEAT, ŠKODA, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali.

INIZIATIVA: per illustrare il proprio approccio, Autocentro Baistrocchi offre due percorsi: una formazione sui sistemi di sicurezza e assistenza alla guida con dimostrazioni pratiche (presso la sede di Via San Leonardo) e un approfondimento sulle fasi di ripristino e certificazione delle vetture usate con dimostrazioni pratiche e visita del Centro Porsche (presso la sede Via La Spezia). Al termine di entrambi i percorsi sarà somministrato ai partecipanti un quiz inerente le tematiche trattate per aggiudicarsi un’esperienza di guida.

DATE DELLE VISITE:

Sabato 8 ottobre | ore 9:00 e 11:00 in Via San Leonardo e ore 15:00 e 17:00 in Via La Spezia.

BUGNION

Largo Michele Novaro, 1/A Parma (PR)

Con 13 sedi in Italia, due in Europa (Germania e Spagna) e una negli Stati Uniti, da oltre cinquant’anni Bugnion è fra i leader europei nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale. La mission è quella di tutelare e valorizzare idee, progetti imprenditoriali innovativi, vero e proprio patrimonio aziendale immateriale.

INIZIATIVA: per quattro giornate, la sede di Parma di Bugnion si trasforma in un “museo”: un percorso espositivo multimediale, tra installazioni, pannelli murali e contenuti audiovisivi, riferiti a Marchi, Design e Brevetti. Previsto inoltre un incontro divulgativo dedicato al tema dei brevetti, realizzato grazie alle

testimonianze di due eccellenze italiane come Chiesi e Barilla, che condivideranno con i presenti la loro esperienza.

DATE DELLE VISITE:

Sabato 1 ottobre | ore 10:00; ore 11:00; ore 15:00

Martedì 4 ottobre | ore 18:00

Mercoledì 5 ottobre | ore 18:00

Sabato 8 ottobre | ore 10:00; ore 11:00; ore 15:00

Martedì 11 ottobre | dalle 16.45 alle 18:45 per l’incontro divulgativo sui brevetti

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA

Strada dei Mercati n. 17 - 43126 Parma (PR)

Dal 1893 il Consorzio Agrario di Parma, grazie ad una fitta rete di punti vendita presenti in provincia di Parma, si occupa di assistenza e consulenza tecnica agli agricoltori, di ricerca, sperimentazione e divulgazione, di valorizzazione delle produzioni agricole, di fornitura dei mezzi necessari alle coltivazioni ed agli allevamenti, prodotti per l’hobbistica e animali da compagnia.

INIZIATIVA: il Consorzio Agrario di Parma svela il proprio passato grazie ad un’esposizione di foto d’epoca e racconta il proprio presente attraverso la proiezione di contenuti multimediali; a seguire, visita all’esposizione di macchine agricole, allo stabilimento di produzione mangimi NON OGM di Emilcap e tour guidato presso i Magazzini Generali per la stagionatura del Parmigiano Reggiano. La mattinata si conclude con una degustazione di prodotti tipici parmensi.

DATE DELLE VISITE:

venerdì 14.10.2022| dalle ore 10:00 alle 12:30

venerdì 28.10.2022| dalle ore 10:00 alle 12:30

COPPINI ARTE OLEARIA

Museo Agorà Orsi Coppini Via Bruno Ferrari, 3 – San Secondo Parmense (PR)

Coppini Arte Olearia, dal 1946, è leader nella produzione di extravergine t.o.p. (Tracciabilità Origine Prodotto), per le aziende alimentari, la ristorazione e i negozi di specialità. Nei presidi di coltivazione, raccolta e frangitura in Abruzzo, Puglia e Sicilia oltre 1.300 olivicoltori lavorano fedeli alla regola della qualità prima di tutto. Dalla provincia di Parma Coppini Arte Olearia gestisce tutta la logistica e la rete vendita.

INIZIATIVA: Coppini Arte Olearia apre al pubblico le porte del Museo Agorà Orsi Coppini: un viaggio sensoriale e simbolico nella cultura dell’ulivo, per raccontare ai visitatori l’arte di estrarre l’olio d’oliva extravergine. La degustazione di Olio Extravergine è una delle tappe fondamentali della visita al museo, con la quale Coppini Arte Olearia accompagna i visitatori alla scoperta del prodotto, spiegandone i pregi e i difetti e suggerendo gli abbinamenti per ogni tipo olio.

DATE DELLE VISITE:

Tutti i sabati e le domeniche dal 1° ottobre al 30 ottobre |dalle ore 10:00 alle 13:00, dalle ore 15:00 alle 18:00. Partenza ogni ora.

DALLARA

Via Provinciale 33/A, Varano de Melegari (PR)

Nata nel 1972, Dallara è oggi una delle più importanti realtà specializzate in progettazione, sviluppo e produzione di vetture da competizione ad alte prestazioni, è infatti fornitore unico di vetture per i campionati IndyCar, Indy Lights, Formula 2, Formula 3, EuroFormula, Formula E e Super Formula, realizza vetture per il WEC, l'ELMS e l'IMSA.

INIZIATIVA: Dallara apre le porte della propria Academy, con il suo centro espositivo, dove è possibile ripercorrere la storia di auto sportive leggendarie ed entrare in contatto con l’innovazione tecnologica cara al marchio. Sarà possibile visitare anche il reparto Aerodinamica, il Simulatore di guida per il training professionale dei piloti, il centro di ricerca sui materiali compositi e la linea di assemblaggio della Dallara Stradale.

DATE DELLE VISITE:

domenica 2 ottobre | ore 10:00, ore 14:30, ore 16:30

DAVINES

Via Don Angelo Calzolari, 55/A Parma (PR)

Nata nel 1983, Davines è una realtà internazionale specializzata in prodotti cosmetici professionali e in prodotti skincare per istituti di bellezza e Spa. La mission è riassunta nel claim “Bellezza Sostenibile”. Già nel 2016, il Gruppo è entrato a far parte della famiglia B Corp, certificazione rinnovata nel 2020: è la prova che Davines è quotidianamente impegnata a migliorare il proprio impatto positivo sull’ambiente e sulle persone.

INIZIATIVA:

Negli appuntamenti di ottobre l’azienda apre la propria sede principale: il Davines Village. Il progetto architettonico del Village è stato firmato dallo studio MTLC di Matteo Thun e Luca Colombo e rappresenta la concretizzazione più tangibile dei valori di bellezza, sostenibilità e benessere che animano l’azienda. Sviluppata a partire dal concetto di “casa”, la struttura del Villaggio reinterpreta in chiave contemporanea gli archetipi delle abitazioni tradizionali delle zone rurali italiane, sottolineando le radici familiari dell’azienda. Il cuore pulsante della vita aziendale è la grande struttura in vetro situata al centro del complesso: una luminosa “serra” contraddistinta da un’architettura moderna e leggera. Spazio di co-working, ospita il bar e il ristorante aziendali. I visitatori scopriranno la produzione ed il magazzino, i meravigliosi spazi verdi, tra cui l’Orto scientifico, l'Academy ed il test space.

DATE DELLE VISITE:

Sabato 22 ottobre | ore 10:00; ore 11:00; ore 12:00

ELANTAS

ELANTAS Europe, parte del gruppo Altana, è un’azienda chimica leader mondiale nella produzione di resine e vernici speciali per applicazioni elettro-isolanti e in campo ingegneristico.

Grazie ad oltre 100 anni di esperienza e a 4 centri di ricerca e sviluppo, l’azienda fornisce, dai suoi 4 impianti produttivi europei, una gamma di oltre 1.000 prodotti a più di 2.000 clienti operanti nei settori della mobilità, dell’energia, delle telecomunicazioni e dei beni di consumo. Un costante orientamento al cliente, una forte propensione all’innovazione tecnologica e una grande attenzione alle persone caratterizzano da sempre la cultura di ELANTAS Europe.

INIZIATIVA: ELANTAS apre le porte della propria sede di Collecchio con tour guidati nel cuore dello stabilimento produttivo, che si è recentemente espanso con la costruzione di un nuovo reparto produttivo di 1.100 metri quadri e di una palazzina di tre piani da 1.350 metri di superficie interamente dedicata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti.

La visita guidata mostra ai visitatori l’attenzione della società per l’ambiente e la sicurezza, l’alta tecnologia utilizzata e le grandi innovazioni apportate in questi ultimi anni.

DATE DELLE VISITE:

Venerdì 28 ottobre 2022 | ore 10:00, ore 14:30

Sabato 29 ottobre 2022 | ore 9:30

FOOD FARM 4.0

Via Senerchia, 1 – Parma (PR)

Food Farm 4.0 è un laboratorio territoriale per l’occupabilità nel settore della Food Industry, nato per iniziativa del Polo Scolastico Agroindustriale e di cinque Istituti superiori parmensi: una vera e propria azienda in cui tutti i prodotti sono curati da studenti, a partire da materie prime di alta qualità e sostenibili.

INIZIATIVA: visitare produzione e lavorazione dei frutti della terra, nel rispetto della tradizione e in modo semplice, grazie anche alla filiera corta. Tra le produzioni caratteristiche conserve, marmellate come fatte in casa, succhi di frutta, passata di pomodoro, formaggi e prodotti da forno. Verrà poi illustrato il modello di business di Food Farm 4.0: tutto l’utile ottenuto dalla vendita dei prodotti viene reinvestito all’interno della struttura, ad esempio per l’acquisto di tecnologia, così da dare continuità al progetto.

DATE DELLE VISITE:

Dal mercoledì al venerdì |ore 9:00; ore 9:45; ore 10:30; ore 11:15; ore 12:00 - PRENOTAZIONI SOLO VIA EMAIL foodfarm@poloagroindustriale.edu.it, info@foodfarmparma.it

LATERLITE

Via Vittorio Veneto, 30 - Rubbiano di Solignano (PR)

Dal 1964, Laterlite è la prima azienda produttrice di argilla espansa in Italia, con una vasta gamma di applicazioni che hanno diffuso in Italia la cultura dell’isolamento energetico e della ristrutturazione sostenibile.

INIZIATIVA: Nel 1980 Gabriele Basilico fotografò le strutture dello stabilimento Laterlite di Rubbiano di Solignano. A distanza di quasi quarant’anni, nello stesso luogo, Luca Santiago Mora ha firmato il progetto “Windows”, fotografando la natura che circonda l’azienda nel corso delle quattro stagioni e portandola negli ambienti di lavoro, innescando una relazione tra interno ed esterno. Ora, grazie alla mostra “Luce Naturale”, curata da Daniele De Luigi, i due lavori fotografici di Basilico e Mora dialogano in un percorso che si snoda negli spazi di Laterlite, permettendo di scoprire le immagini insieme alla realtà in cui sono state realizzate.

DATE DELLE VISITE:

Mercoledì 5 ottobre 2022 | ore 10:00

LINCOTEK

Via Mistrali 7, Rubbiano di Solignano, (Parma)

Con 18 stabilimenti nel mondo distribuiti tra Europa, Nord America e Asia e oltre 1100 dipendenti, il gruppo Lincotek è leader nel settore del Contract Manufacturing per servizi integrati in nicchie di mercato quali industrial gas turbine, aerospaziale e dispositivi medicali così come uno dei principali attori nel campo dell’Additive Manufacturing e nella produzione di impianti industriali per il coating.

INIZIATIVA: Lincotek Surface Solutions, divisione del gruppo Lincotek, apre le proprie porte con tour guidati nel cuore dello stabilimento produttivo di Rubbiano per mostrare l’alta tecnologia che l’azienda utilizza per fornire soluzioni totalmente integrate per le multinazionali del settore energetico, aeronautico ed aerospaziale. Con un portfolio di servizi unico nel suo genere l’azienda offre soluzioni che spaziano dall’additive manufacturing ai trattamenti superficiali e soluzioni market-ready.

DATE DELLE VISITE:

Venerdì 7 ottobre |ore 9:30; 10:30; 11:30; 14:30; 15:30; 16:30

MONTE DELLE VIGNE

Via Monticello, 22

Ozzano Taro - Collecchio (PR)

Con i suoi 40 ettari di vigneti nel cuore della zona DOC Colli di Parma, Monte delle Vigne rappresenta da anni il più autentico progetto enologico del Parmense.

Una cantina dal carattere fortemente territoriale ma innovativa, il cui obiettivo è esprimere nei vini tutta l’unicità del proprio terroir, nel rispetto della natura e delle tradizioni. Con la vendemmia 2021 è stata ottenuta la certificazione biologica su tutta la produzione.

INIZIATIVA: Monte delle Vigne ha studiato tour guidati per avvicinare gli enoappassionati alla produzione dei propri vini e per guidarli alla scoperta dei vigneti circostanti. Tutto ruota intorno alla nuova cantina, ipogea, a pigiatura gravitazionale, perfettamente integrata nell’ambiente circostante e progettata per ottenere il massimo risultato qualitativo da ciò che la natura può offrire.

DATE DELLE VISITE:

Fino al 30 ottobre ogni martedì e venerdì | ore 15:00

PARMALAT

Via Genova, 2 - Collecchio (PR)

Parmalat, azienda leader in Italia nel mercato del latte, fa parte del Gruppo Lactalis ed è presente sul territorio con 9 stabilimenti produttivi e circa 1.800 impiegati. I suoi marchi principali sono Parmalat per il latte e lo yogurt, Santàl per i succhi e le bevande a base di frutta, Zymil per la linea di prodotti ad alta digeribilità senza lattosio e Chef, con un'esperienza gastronomica riconosciuta nel mercato della panna e della besciamella. Parmalat è presente anche attraverso marchi locali che rappresentano eccellenze del nostro territorio.

INIZIATIVA: Parmalat apre il proprio sito di Collecchio alla scoperta delle fasi del processo produttivo, dal ricevimento latte dove vengono effettuati tutti i controlli per attestarne la qualità, alle fasi di lavorazione e trattamento termico, fino al magazzino di stoccaggio automatizzato. Il sito produttivo è distribuito su una superficie di oltre 140.000 metri quadrati, vi lavorano più di 400 persone e lavora ogni giorno 1.000.000 di litri di latte.

DATE DELLE VISITE:

giovedì 06/10/2022 | ore 10:30

giovedì 13/10/2022 | ore 10:30

giovedì 20/10/2022 | ore 10:30

giovedì 27/10/2022 | ore 10:30

SACMI BEVERAGE

Via Enzo Ferrari 1, 43058 Ramoscello di Sorbolo (PR)

SACMI Beverage Spa progetta e produce macchine ed impianti automatizzati, sviluppati sulla base delle specifiche esigenze di ogni cliente, settore e mercato. Sacmi opera globalmente nel settore del confezionamento di prodotti liquidi, sviluppando soluzioni tecnologiche – dalle macchine stand-alone alle linee complete – per una gestione integrata, efficiente e sostenibile delle linee di produzione.

INIZIATIVA: I visitatori saranno accompagnati dagli Ambassador Sacmi alla scoperta di una realtà basata sulla ricerca e l’innovazione in un percorso che attraversa il cuore dell’azienda – l’area produttiva – dove sono costruite e testate le macchine. L’obiettivo è svelare ai visitatori come sono realizzate soluzioni personalizzate per il packaging delle bevande.

DATE DELLE VISITE: Venerdì 14 ottobre | ore 9:00 Lunedì 24 ottobre | ore 9:00

SALUMIFICIO TRASCINELLI PIETRO

Via Traversetolo 13bis – Basilicanova (PR)

Nato nel 1977 il Salumificio Trascinelli si dedica alla stagionatura e al commercio di Prosciutti Parma e salumi vari. Dal 1990 ha poi avviato un’attività di selezionatura e confezionamento di preparati per le industrie alimentari. A fine 2019, è nata la Prosciutteria, punto vendita e degustazione di specialità del territorio.

INIZIATIVA: visite guidate alla scoperta della stagionatura del Prosciutto di Parma DOP e delle Culatte e della selezionatura e il confezionamento di rifilature di salumi e formaggi destinate alle industrie alimentari. Cuore del tour saranno i laboratori, caratterizzati dall’adozione di tecnologie di nuova generazione. L’esperienza si concluderà con un piacevole assaggio in Prosciutteria.

DATE DELLE VISITE:

Lunedì 10 ottobre |ore 9:00-10:00-11:00-15:00

Lunedì 24 ottobre | ore 9:00-10:00-11:00-15:00

SIDEL

Via la Spezia, 241/A - 43126 Parma

Sidel è un player globale specializzato nella progettazione e produzione di soluzioni di packaging, per i settori food & beverage, home e personal care, dove lavorano oltre 1000 persone provenienti da 28 nazioni diverse. In Sidel la sostenibilità è al centro di tutto ciò che l’azienda fa e produce, proteggendo così l’ambiente.

INIZIATIVA: i visitatori faranno un viaggio itinerante alla scoperta delle soluzioni che Sidel sta progettando e costruendo nella sede e parteciperanno al laboratorio dimostrativo toccando con mano l’impegno per la trasformazione sostenibile dell’industria dell’imballaggio, nel fornire soluzioni ecologiche sicure e innovative per l’economia circolare e per un impatto positivo sul pianeta.

DATE DELLE VISITE:

martedì 11 ottobre | ore 14:00 e ore 14:45

martedì 25 ottobre | ore 14:00 e ore 14:4

Torrcaffè

Via Solari 39, Montechiarugolo Parma

Torrcaffè nasce con l’ambizione di restituire al caffè il suo sapore più autentico. Il processo è interamente artigianale e viene seguito ogni passaggio della filiera, dall’abbattimento selettivo degli alberi alla tostatura a legna (una cottura più lenta che privilegia la cottura del chicco fino al suo interno e dona al caffè più corpo e aroma) per garantire un alto standard qualitativo.

INIZIATIVA: Visita alla torrefazione e al processo di tostatura con il Mastro Torrefattore in cui si illustrerà il percorso "dal chicco alla tazzina". Breve laboratorio nel Roastery lab in cui verranno spiegate le differenze tra i caffè crudi e i diversi paesi di origine. Seguirà poi una degustazione di caffè in tazza nell’Academy con una miscela classica, due Specialty e un caffè filtro con un approfondimento sull’analisi sensoriale del caffè.

DATE DELLE VISITE:

Sabato 1 ottobre |ore 10:00 e ore 15:00

Domenica 2 ottobre | ore 10:00 e ore 15:00