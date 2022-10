Il Parco Ducale "risplende" dopo la pulizia fatta dai dipendenti del Gruppo Lactalis

Si è svolta oggi la giornata di pulizia dello storico Parco Ducale di Parma, iniziativa voluta e lanciata dal Gruppo Lactalis in Italia lo scorso 17 settembre per celebrare il World Cleanup Day. Un centinaio di persone tra dipendenti e familiari di Parmalat e Nuova Castelli sono stati promotori e protagonisti dell’iniziativa che ha restituito alla comunità parmense un’area verde più bella e vivibile.

La pulizia dello storico Parco Ducale di Parma, avvenuta in collaborazione con Legambiente, rientra nella più ampia iniziativa di Lactalis Italia, che oggi ha coinvolto i dipendenti di Galbani, Parmalat, Leerdammer e Nuova Castelli in una giornata di pulizia del verde pubblico anche a Milano e Catania, nonché di tutto il Gruppo Lactalis nel mondo, mobilitando migliaia di volontari per il bene comune.

“In Lactalis la tutela dell’ambiente e dei territori rappresenta un valore irrinunciabile. Ci piace viverla e praticarla concretamente; per questo, da Nord a Sud, abbiamo scelto di sensibilizzare la comunità ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il nostro Pianeta, partendo da semplici ma fondamentali gesti” afferma Vittorio Fiore, Communication Director Lactalis in Italia.