«La ballata dei senzatetto»: il corto pluripremiato diventa un libro illustrato

Esce dallo schermo e diventa un libro «La ballata dei senzatetto». Tratto dall’omonimo film di animazione del 2015, che racconta il dramma del terremoto del 2012 in Emilia attraverso gli occhi di un bambino, diretto dalla regista nocetana Monica Manganelli e realizzato con il contributo della Emilia Romagna Film Commission, il libro è illustrato proprio con le immagini del film.

Presentato in anteprima, insieme al corto, in un laboratorio al Future Film Festival alla Cineteca di Bologna, il libro uscirà ufficialmente dal 10 ottobre. Uscirà con una finalità benefica: parte del ricavato verrà infatti devoluto ad Onlus che si occupano di bambini in difficoltà.

«Quest’anno ricorrono già dieci anni dai tragici eventi del terremoto del 2012 - spiega la regista Monica Manganelli -. Abbiamo quindi pensato di realizzare un libro, illustrato con le immagini tratte dal film, e con il patrocinio della regione Emilia Romagna, all’interno delle manifestazioni per il decennale del terremoto». Il volume è stato stampato dalla cooperativa sociale Cabiria, ed è edito dall’associazione Independent R-Evolution: la casa di produzione che ha realizzato il film, che ha riscosso successo in giro per il mondo in sessanta festival vincendo numerosi premi tra cui un Nastro d’Argento, il Los Angeles Film Fest e arrivando alle selezioni per gli Oscar 2016 e alla candidatura per il David di Donatello. E che ora è in distribuzione su broadcast in quattro continenti con ShortSTV.



Il libro è «sia un modo per avvicinare i bambini all’amore per il cinema, sia, attraverso l’arte e l’animazione, per insegnare come affrontare le piccole e grandi sfide della vita - prosegue la Manganelli -. Il piccolo Tommy, il protagonista, e la sua amica lumaca affrontano, infatti, un viaggio simbolico e surreale che grazie all’immaginazione può rendere gli ostacoli un’opportunità di crescita».

Come scrive la stessa Manganelli nell’introduzione, «ho immaginato questo libro come un taccuino di viaggio attraverso le terre danneggiate dal sisma. Gli occhi sono quelli di un bambino e di una lumaca, sua compagna di viaggio e simbolo della tenacia degli emiliani. Se in un primo momento incontra solo paesaggi desolati e paesi distrutti, proseguendo fra le macerie Tommy scoprirà invece che nella popolazione, con l’aiuto della solidarietà, è tornata la voglia di ricominciare».

Dal 10 ottobre il libro sarà disponibile a Noceto in due punti vendita, e poi on line. In programma anche alcune presentazioni con laboratori per bambini.