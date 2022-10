Linea pontremolese La Spezia - Parma: lavori di manutenzione tra Pontremoli e Berceto, i treni saranno sostituiti con i bus

Sono in programma, dalle ore 23.00 di venerdì 7 alle 5.00 di lunedì 10 ottobre, lavori di manutenzione sulla linea Pontremolese La Spezia – Parma a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). In particolare verranno realizzati interventi per il consolidamento ed attività di monitoraggio alle gallerie Grondola, Groppo San Giovanni, Bastardo e Borgallo, inoltre sarà svolta la manutenzione ai ponti metallici sui fiumi Taro e Bettinia.

Durante le attività di cantiere i treni in servizio tra Pontremoli e Berceto saranno sostituiti con autobus.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con i nuovi orari.

Queste attività di manutenzione sono programmate anche per il fine settimana del 5-6 novembre 2022.