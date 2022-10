"Donne in corsa", un ritorno con tante novità. Anche due appuntamenti con l'attivazione muscolare

Tornano, le "Donne in corsa" e gli uomini che vorranno stare al loro passo. Tornano domenica 9 ottobre in piazza Duomo, dopo due anni di stop a causa della pandemia. E sono tante le novità. La prima riguarda le associazioni che in questa occasione si uniscono in nome della equità e dei diritti delle donne, ciascuna forte di una propria esperienza al femminile ma non solo: il numero è aumentato e a Andos, Ape, Casa della Giovane, Centro di Aiuto alla Vita, Centro Antiviolenza, Famiglia Più, Futura e Pozzo di Sicar si sono aggiunte Al-Amal, Moica e Per Ricominciare. ePozzo di Sicar.

La manifestazione è coordinata dal CSV Emilia Centro Servizi al Volontariato per Piacenza, Parma e Reggio Emilia e offre una corsa e camminata di 5 Km nel centro di Parma con partenza da Piazza Duomo alle 11. E l'altra novità è che alle 9.45 e alle 10.30 si potrà approfittare delle sessioni di attivazione muscolare condotte da Go!Athletic Studio sui tappetini yoga forniti da Martini Spugne.

Si potranno trovare le spille da balia per appuntare il pettorale alla t-shirt al banco iscrizioni domenica mattina a partire dalle 9; sempre alle 9 apriranno anche le iscrizioni per chi non ha fatto in tempo a formalizzare il pre-ordine online (sono solo 200 i kit rimasti). Dalle 9,30 sarà attivo l'Open Village con gli stand delle associazioni della Rete Donne in Corsa e tante attività di animazione per tutti.

A intervistare ospiti, rappresentanti delle associazioni, partecipanti e a parlare di diritti e di gender gap saranno i giornalisti Chiara Cacciani e Gabriele Balestrazzi.

Le premiazioni di gruppi o persone singole individuati tra il pubblico da una giuria composta dalle associazioni della Rete, sono previste alle 12,30. In piazza sarà allestita la fontana per l'acqua pubblica di Iren, con la possibilità di chiedere i bicchieri in PLA amido di mais al banco iscrizioni e smaltirli nei contenitori dell'umid.

Grazie all'impresa Berenato e Garro ci saranno a disposizione due bagni chimici dotati di lavabo.

L'ultimo messaggio delle organizzatrici è: "Se puoi raggiungi piazza Duomo in bicicletta o a piedi, oppure usa i mezzi pubblici, farai del bene a te e alla qualità dell'aria che respiriamo. I tuoi amici a quattro zampe saranno in benvenuti: crocchette e acqua saranno a disposizione per un piacevole ristoro prima e dopo la passeggiata!".