Il ritorno dei nonni vigile: 20 volontari sorveglieranno i piccoli alunni di 15 scuole cittadine

Incontro in via del Taglio tra i volontari Auser e Polizia Locale. I volontari di Auser Parma, associazione di volontariato e di promozione sociale nata nel 1989 e composta da persone che ogni giorno con il loro impegno assicurano alla collettività numerosi servizi socialmente utili, si preparano a vestire i panni dei “nonni vigile” e a scendere in strada per svolgere il servizio di sorveglianza negli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici per il nuovo anno scolastico. Sono 20 i volontari di Auser che, grazie alla convenzione con il Comune di Parma, dalla prossima settimana, muniti di pettorina arancione e paletta, presidieranno 15 scuole cittadine con modalità analoghe a quelle dello scorso anno scolastico.

Gli ultimi dettagli sono stati messi a punto nella sede della Polizia Locale in via Del Taglio, in occasione di un incontro che ha visto la presenza, oltre che dei volontari, dell'Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, del Comandante Michele Cassano e del Presidente di AUSER Parma, Paolo Bertoletti.

Da anni i "nonni vigile" sono un punto di riferimento per famiglie e i bambini e supportano e rappresentano un aiuto fondamentale per la Polizia Locale.

L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, ha dichiarato: "Ringrazio i volontari di Auser per il rinnovato impegno a favore della sicurezza dei più piccoli e fragili abitanti della nostra Città. La scuola con le sue immediate adiacenze non può che rappresentare uno dei luoghi più sicuri e vivibili della città. La figura del "nonno vigile", promossa e coordinata da Auser, è una generosa forma di impegno civico che ci aiuta a garantire una maggiore sicurezza e protezione dei nostri alunni. Ringrazio il presidente di Auser, Paolo Bertoletti, per il suo costante impegno, su questo e altri profili. L'amministrazione fa della sicurezza dei bambini e delle bambine un caposaldo della sua programmazione e della sua azione, anche grazie al supporto insostituibile della Polizia Locale".

Soddisfazione da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale, Michele Cassano, che ha rimarcato: "L'esperienza dei nonni vigile caratterizza in senso positivo la comunità parmigiana. L'azione dei nostri nonni con la paletta e la pettorina davanti alle scuole è di fondamentale importanza per la protezione dei nostri piccoli alunni. Un appello che mi sento di rivolgere agli automobilisti "frettolosi" è quello di non litigare con i nostri nonni, regalando loro, invece, un grazie accompagnato da un bel sorriso per la loro opera meritoria e gratuita".