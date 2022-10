Tentato furto al supermercato Lidl . Denunciata una 29enne italiana

Ieri pomeriggio personale della Polizia di Stato è intervenuto al centro commerciale “Lidl” in via Fleming per tentato furto.

Sul posto gli operatori hanno preso contatti con il direttore del supermercato, il quale riferiva di aver sorpreso all’uscita del supermercato una coppia un uomo di colore e una donna che aveva appena rubato della merce all’interno del supermercato, ma di essere riuscito a fermare solo la donna, poiché il complice si era dato alla fuga.

Nel ricostruire i fatti, il direttore ha raccontato ai poliziotti di aver notato davanti all’ingresso del supermercato un uomo di colore uscire dal supermercato con uno zaino in spalla, che subito dopo è stato raggiunto da una ragazza che aveva con se una borsa con dentro della merce presa dal supermercato senza pagarla . In questo frangente la donna veniva fermata e portata in ufficio, mentre l’uomo si dava a precipitosa fuga lasciando lo zaino davanti al negozio, per poi ritornare a recuperarlo subito dopo.

L’uomo, notato subito il personale del supermercato, veniva inseguito e fermato, ma mentre il personale recuperava lo zaino, questi riusciva nuovamente a scappare facendo perdere le proprie tracce.

All’interno della borsa e dello zaino veniva trovata merce prelevata dal supermercato per un valore di circa 130 euro.

L’autrice del furto, una 29enne italiana priva di documenti, dopo essere stata portata in Questura e fotosegnalata è stato denunciata alla competente A.G. per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento, espletato dalle Volanti della Questura di Parma testimonia l’impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nella repressione dei reati contro il patrimonio ai danni delle strutture commerciali.

L’attività della Polizia di Stato proseguirà come di consueto per tali finalità e per la prevenzione dei reati in genere.