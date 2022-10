Violenza e droga in Via Verdi e in via Monte Altissimo: due arresti

Servizi preventivi in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma che hanno controllato le zone più sensibili della città. I controlli, alle oltre 130 persone ed ai 50 veicoli, hanno permesso di effettuare due arresti. Il primo è per rapina ed avvenuto, intorno alla mezzanotte, in Via Monte Altissimo dove un 47enne di origine tunisina, gravato da diversi precedenti di polizia, ha rubato ad un 35enne senegalese il telefono cellulare.

Il tutto ha inizio quando il 35enne, intento a prelevare allo sportello bancomat di Via Trento è affrontato dal tunisino che, con la minaccia del collo di una bottiglia rotta, gli intima di consegnare il denaro prelevato. Ne nasce una violenta colluttazione e l’aggressore fugge dopo essersi impossessato del telefono cellulare. Proprio in quel momento transita la pattuglia della Stazione di Parma Centro che insegue il fuggitivo fermandolo dopo poche centinaia di metri in Via Monte Altissimo. Condotto in caserma, il 47enne, è stato tratto in arresto per rapina ed associato alla casa circondariale di Parma mentre, la refurtiva restituita al proprietario. L’altro arresto, nel cuore della notte in Via Verdi, dai militari della Sezione Radiomobile che transitando nella Via si sono accorti di due persone intente a parlare con tono di voce molto alto.

Avvicinati per un controllo, uno tentava la fuga e lanciava un involucro. Immediatamente fermato il giovane, identificato successivamente per un 22enne egiziano, in Italia senza fissa dimora, aggrediva i militari con calci e pugni, immobilizzato veniva fatto salire sull’autovettura di servizio e recuperato l’involucro. Condotto in caserma, dopo gli accertamenti sull’involucro, che conteneva quasi 50 grammi di hashish ed una ingente somma, il giovane veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.