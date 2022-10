Dalla Regione 1,8 milioni per la formazione degli specializzandi. A Parma 14 contratti: ecco la "mappa"

L’Emilia-Romagna rinnova l'impegno per i medici specializzandi e finanzia con 1,8 milioni 72 contratti di formazione. I nuovi contratti - spiega la Regione - si aggiungono ai 1.393 finanziati dallo Stato e ai 10 dalle Aziende sanitarie regionali portando a quota 1.475 i posti disponibili su tutto il territorio per i medici che devono specializzarsi.

«La nostra Regione - osserva in una nota l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - continua a investire sulle persone e sul personale, confermando l’impegno economico per incrementare le opportunità di accesso ai corsi di specializzazione dell’area medica e dare risposta alla carenza di professionisti. Un problema che purtroppo - aggiunge -accomuna l’Emilia-Romagna al resto del Paese. In linea con un percorso intrapreso da oltre vent'anni, a partire dall’anno accademico 2000/2001 - conclude Donini - destiniamo risorse aggiuntive per la formazione medica specialistica, così come per la specializzazione in medicina generale, cercando di intervenire soprattutto nelle branche dove si registra il più alto fabbisogno di copertura degli organici ospedalieri».

Nel dettaglio, dei 72 contratti finanziati dalla Regione, 28 sono destinati all’Università di Bologna, per una spesa relativa al primo anno di 700.000 euro; 18 all’Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, per 450.000 euro; 14 all’Università degli Studi di Parma, per 350.000 euro, e 12 all’Università degli Studi di Ferrara, per 300.000 euro.

Guardando alle specializzazioni per Ateneo, dei 28 contratti di formazione specialistica destinati all’Università di Bologna, uno riguarda Anatomia Patologica, uno Chirurgia generale, uno Chirurgia vascolare, uno Geriatria, uno Malattie dell’apparato respiratorio, uno Malattie infettive e tropicali, uno Medicina del lavoro, uno Medicina Fisica e Riabilitativa, uno Nefrologia, due Neurologia, uno Neuropsichiatria infantile, uno Oncologia medica, quattro Ortopedia e traumatologia, uno Otorinolaringoiatria, quattro Pediatria, uno Psichiatria, quattro Radiodiagnostica e uno Urologia.

Dei 18 contratti di formazione specialistica all’Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia, invece, uno è in Chirurgia Maxillo-facciale, uno in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, uno in Malattie dell’apparato digerente, uno in Oftalmologia, quattro in Ortopedia e Traumatologia, uno in Pediatria, cinque in Psichiatria, quattro in Radiodiagnostica.

I 14 contratti per l’Università degli Studi di Parma sono così suddivisi: uno in Geriatria, uno in Malattie dell’apparato cardiovascolare, uno in Malattie dell’apparato digerente, uno in Malattie infettive e tropicali, uno in Medicina fisica e riabilitativa, uno in Ortopedia e traumatologia, cinque in Pediatria e tre in Psichiatria.

Infine, i 12 contratti per l’Università degli Studi di Ferrara sono: uno per Chirurgia vascolare, due per Dermatologia e Venereologia, due per Endocrinologia e Malattie del metabolismo, uno per Malattie dell’apparato cardiovascolare, uno per Medicina dello sport e dell’Esercizio fisico, uno per Neurochirurgia, uno per Neurologia, uno per Oftalmologia, uno per Oncologia medica e uno per Radiodiagnostica.