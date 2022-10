Fondazione Pizzarotti e Reseau: I Colori del futuro. Arcobaleno di esperienze e arte contro i pregiudizi

Si terrà sabato alle 10, al cinema d’Azeglio, l’evento conclusivo del progetto «I colori del Futuro» ideato dall’associazione Le Reseau e realizzato grazie al supporto e alla collaborazione della Fondazione Pizzarotti.

Un percorso che anche quest’anno ha visto il coinvolgimento di mediatori culturali, scrittori della migrazione e artisti italiani e stranieri in una serie di incontri nelle scuole volti a stimolare nei giovani la capacità di dialogo, l’abbattimento dei pregiudizi e la valorizzazione delle diversità di ognuno nel rispetto reciproco, requisiti fondamentali per una coesistenza positiva nella società multietnica del terzo millennio.

Il progetto rientra nel festival «Ottobre africano» nato a Parma vent'anni fa con la finalità di raccontare l’Africa attraverso eventi culturali e incontri pubblici, per favorire la convivenza fondata sul rispetto, la comunicazione e lo scambio.

Nel tempo, il festival ha raggiunto diverse città italiane, fra le quali Milano, Roma, Napoli, coinvolgendo un pubblico di anno in anno sempre più ampio. «I colori del futuro nasce dall’idea promossa dalla Fondazione Pizzarotti - e condivisa dall’associazione Le Reaseu – di sviluppare un percorso culturale lungo tutto l’anno scolastico con l’obiettivo di sostenere la scuola affinché crei spazi in grado di aiutare a riconoscere il valore e l'importanza dell'interculturalità.



Per l’edizione 2021/22 hanno partecipato gli studenti dell’istituto tecnico economico «G.B. Bodoni», dell’Ipsia istituto professionale Primo Levi e dell’istituto d’istruzione superiore Camillo Rondani.

L’evento finale - riservato ai soli studenti - vedrà la partecipazione anche di alcuni ospiti tra i quali, Abdou Diouf, Nadeesha Uyangoda, Marilena Umuhoza Delli e Tommy Kuti.

Saranno inoltre presenti Michele Guerra sindaco di Parma, Beatrice Aimi assessore alle Comunità giovanile, Victoria Oluboyo, consigliere comunale, Enrica e Michele Pizzarotti di Fondazione Pizzarotti e Cleophas Adrien Dioma direttore artistico del festival Ottobre africano.

L’incontro sarà moderato da Mehret Tewolde Weldemicael, vicepresidente dell’associazione Le Reseau.

r.c.