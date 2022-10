Assemblea Azione-Italia Viva in città, Richetti: "Parma, infrastrutture un tema da non abbandonare". Fregolent: "Al lavoro per i cittadini" - Videointerviste

Silvia Fregolent e Matteo Richetti a Parma per l'assemblea degli iscritti di Azione-Italia Vuva. Un congresso che viaggia tra temi nazionali (le recenti elezioni politiche che hanno visto l'elezione dei due esponenti, eletti nel collegio che coinvolgeva anche la nostra città) e locali ( la "proficua collaborazione" con il nuovo sindaco Michele Guerra. Per il quasi certo capogruppo di Azione alla Camera "Parma non può sparire dal radar delle infrastrutture", mentre per la senatrice di Italia-Vuva "sono al lavoro per trovare soluzioni ai problemi dei cittadini".