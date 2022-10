Spose dal mondo: alla scoperta dei rito nuziale in 10 Paesi - Fotogallery

Nessun biglietto aereo è stato acquistato per partecipare ai matrimoni di dieci culture diverse che si sono svolti ieri pomeriggio, all’auditorium Toscanini di via Cuneo, durante l’iniziativa «Invito a nozze», organizzata dall’associazione di promozione sociale Women for women, con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione di numerose realtà locali.

Un viaggio alla scoperta del rito nuziale di dieci Paesi (Algeria, Bangladesh, Egitto, Etiopia, India, Italia, Marocco, Nigeria, Romania e Tunisia), simulato per far conoscere le tradizioni e i simboli delle diverse culture.

«In dialogo con le altre comunità femminili presenti a Parma, abbiamo organizzato questa festa per apprezzare usi e costumi differenti e sottolineare gli aspetti che uniscono le varie culture - commenta Angela Zanichelli, presidente dell’associazione Women for women -. Abbiamo scelto di valorizzare il momento del matrimonio perché è universalmente riconosciuto come una delle tappe centrali della vita, nonché un’occasione di festa e scambio reciproco».

«Il senso di questo evento è quello di sottolineare il valore della socialità - dice Nabila Mhaidra, fondatrice dell’associazione Al-Amal -. Dopo la Festa dell’abbraccio, organizzata l’anno scorso, abbiamo deciso di continuare con questo progetto per evidenziare alcuni degli elementi più affascinanti delle varie culture e farli conoscere».

I partecipanti delle dieci nazionalità coinvolte, hanno sfilato sul palco dell’auditorium con indosso gli abiti tradizionali, accompagnati da musiche e cibi tipici che sono stati poi distribuiti al pubblico. Dalla preparazione degli sposi al rito vero e proprio, ogni gruppo ha messo in scena un matrimonio così come si svolge tradizionalmente nelle varie culture. «L’unione fa la forza, non esiste confine che possa fermare la voglia di stare assieme, di conoscersi e di fare festa», dice Anna Gussoni dell’associazione Women for women. Quest’ultima, nata a Parma nel maggio del 2015, si batte per promuovere il ruolo della donna in tutti gli ambiti della società, organizzando iniziative culturali volte a valorizzare l’apporto femminile in campo artistico e creativo, alla ricerca del dialogo e della collaborazione tra donne di nazionalità e culture diverse.

«La nostra missione è dare vita a un dialogo fra donne che non escluda anche la sfera maschile - continua Angela Zanichelli -. Ogni alleato è fondamentale, a prescindere dal genere o dal luogo di nascita. A Parma c’è una grande ricchezza di culture: vogliamo evidenziarne gli aspetti positivi e includerle il più possibile», conclude Angela.

Gloria Sanzogni