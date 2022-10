Ciclista travolto da un'auto in viale Mentana: è ferito piuttosto seriamente

Incidente intorno alle 8 questa mattina in viale Mentana. Per cause ora in via di accertamento dai vigili della Polizia locale, una bicicletta e un'auto si sono scontrate. Conseguenze piuttosto gravi per il ciclista che è caduto a terra e ha riportato diversi traumi. E' stato soccorso dal 118; l'automedica e un'ambulanza che lo ha trasportato al Maggiore.

(foto d'archivio)