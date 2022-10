Il servizio Arianna organizza un corso per volontari

Il servizio Arianna di UNITALSI, al suo diciannovesimo anno di attività, organizza come di consueto un nuovo corso per volontari. Il corso, che si svolgerà presso il Centro Pastorale Diocesano dove Unitalsi ed il servizio Arianna hanno la loro sede, inizierà lunedì 7 novembre alle ore 20.50 per 6 serate con due appuntamenti settimanali. La pandemia anche nei servizi di volontariato ha lasciato il segno e noi vorremmo avere un segnale importante di ripresa dato da un buon numero di partecipanti.

Il servizio, partito con un solo mezzo attrezzato per offrire un’opportunità alle persone con disabilità nelle ore serali ai tempi in cui il Pollicino del comune di Parma si fermava verso le ore 18, oggi può contare su 5 mezzi perfettamente attrezzati, circa 200 volontari, una schiera di centralinisti per la prenotazione in tempo reale per coprire praticamente tutta la giornata dalle 7.30 alle 24 di tutti i giorni feriali in un perimetro dato dai confini del comune di Parma. Un impegno che ha portato il sevizio Arianna fra le principali realtà sul nostro territorio comunale nel settore del trasporto di persone con disabilità.

Ed altrettanto importanti le collaborazioni con Assistenza Pubblica, Croce Rossa, Seirs ed Intercral in una bellissima collaborazione nata per il trasporto a scuola di ragazzi con disabilità e con ASP Parma per accompagnare le persone di una certa età ai loro centri diurni. E’ grazie a queste convenzioni remunerate che è possibile mantenere le iscrizioni al servizio Arianna ad offerta libera.

Ad aprile poi, grazie al professor Sandro Marra della facoltà di infermieristica della nostra Università e ad un duro lavoro di preparazione dell’accordo, è nata una collaborazione ufficiale unica nel suo genere che permette il riconoscimento di crediti formativi agli studenti che si iscrivono ad Arianna e garantiscono almeno un periodo di servizio, collaborazione che sta per essere rinnovata per i prossimi 3 anni.

Per avere ulteriori informazioni o iscriversi al corso telefonare al numero 0521-1915684 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 oppure scrivere una mail con i propri dati all’indirizzo arianna.unitalsi@outlook.com per essere ricontattati oppure compilare il form all’indirizzo: https://forms.gle/u6Gh9RNb5mSMHkwt7