"La diversità? Una ricchezza da valorizzare"

Scardinare i pregiudizi per promuovere la cultura della diversità e rendere i giovani protagonisti di una società inclusiva e multiculturale. Ieri mattina al cinema d'Azeglio si è tenuto l'evento conclusivo della terza edizione del progetto «I colori del Futuro» ideato dall'associazione Le Reseau e realizzato grazie al supporto e alla collaborazione con la Fondazione Pizzarotti.

Si tratta di un percorso culturale che rientra nel festival «Ottobre Africano» e si snoda lungo tutto l'anno scolastico attraverso incontri nelle scuole (a questa edizione hanno partecipato gli studenti del Bodoni, dell'Ipsia e del Rondani) per stimolare nei giovani la capacità di dialogo e valorizzare le diversità nel rispetto reciproco.



L'incontro - moderato da Mehret Tewolde Weldemicael, vicepresidente dell'associazione Le Reseau - si è aperta con il saluto di Enrica Pizzarotti, presidente della Fondazione Pizzarotti. «Rappresenta una grande ricchezza partecipare a questo progetto - ha dichiarato -. Le testimonianze proposte hanno favorito uno scambio culturale con gli studenti molto arricchente. La Fondazione Pizzarotti opera nel sociale, nell'ambito dell'inclusione e dell'integrazione. Le reazioni dei ragazzi agli stimoli offerti dai relatori ci hanno fatto capire che la strada intrapresa è quella giusta».



Michele Pizzarotti, vicepresidente della Fondazione Pizzarotti, ha dichiarato: «L'evento conclusivo è stato meraviglioso grazie alle testimonianze dei relatori e degli studenti. Ci gratificano molto i complimenti arrivati dal sindaco Guerra e l'attenzione rivolta al progetto dall'Amministrazione comunale. La discriminazione è un tema molto ampio e di grande attualità. La scuola e la società civile, come hanno dimostrato gli studenti intervenuti, vivono quotidianamente le sfaccettature di un Paese multietnico come il nostro. E' importante che anche la politica nazionale e locale compiano importanti passi in avanti in questo senso. Con questa iniziativa abbiamo voluto gettare una base piccola ma importante, affrontando temi che devono essere al centro dell'agenda del nostro Paese».

Beatrice Aimi, assessore alla Comunità giovanile, ha sottolineato il valore del progetto e invitato gli studenti a «prendere in mano il proprio futuro».

Abdou Diouf (biologo e scrittore), Marilena Umuhoza Delli (fotografa, cineasta e autrice), Tommy Kuti (rapper) e Nadeesha Uyangoda (scrittrice, podcaster e autrice) hanno raccontato le proprie storie di riscatto, testimoniando come la diversità sia una ricchezza.



Sono quindi intervenuti diversi studenti delle scuole coinvolte riflettendo sulle varie sfaccettature del razzismo e sull'importanza di avere un approccio verso l'altro «ripulito» dagli stereotipi e dai pregiudizi.

Hanno chiuso i lavori il sindaco Michele Guerra - ribadendo il valore del progetto e ringraziando la Fondazione Pizzarotti - e Cleophas Adrien Dioma, direttore artstico del festival «Ottobre Africano».

Luca Molinari