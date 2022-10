Per la Ghiaia in campo un nuovo programma di interventi di pulizia

Qualche giorno fa hanno fatto il loro ingresso in Piazza Ghiaia gli Street Tutor. Ora il Settore Tutela Ambientale mette in campo un nuovo programma di interventi di pulizia sull'area mercatale più storica della città aggiungendo ai servizi ordinari anche lavaggi pesanti con autobotte e lancia a cadenza settimanale tra Ponte di Mezzo- viale Mariotti, viale Toscanini -strada Mazzini e strada Romagnosi. La zona coperta del Ponte romano verrà interessata - annuncia il Comune - invece da ulteriori 3 interventi settimanali con macchina lavasciuga che integra la pulizia manuale bi-giornaliera. Il potenziamento dei servizi di pulizia e spazzamento nell’area di Piazza Ghiaia si inserisce in un processo più generale di reingegnerizzazione dei servizi che vedrà nei prossimi mesi alcune evoluzioni importanti in coerenza con l’attuazione del nuovo contratto con il Gestore. E' stata introdotta anche la pulizia bi-giornaliera delle scalinate di accesso alla Piazza ma anche alle diverse aree pavimentate della Ghiaia e delle vie limitrofe, dove proseguono anche tutti i servizi di pulizia manuale e combinata con spazzatrice (da Via Pigorini e B.go Cavallerizza fino a via Romagnosi).

"Dai negozi, da chi vive la Ghiaia e dai pendolari che l'attraversano è già stato notato un notevole miglioramento che porterà, spontaneamente e progressivamente, anche ad un maggior rispetto di questo spazio pubblico", recita la nota del Comune.

"A settembre è stato promosso un confronto con gli operatori commerciali e le associazioni di categoria nell'ottica e con l'impegno di modulare, in tempi stretti, azioni in grado di incidere sulle criticità e soddisfare le richieste avanzate da chi quotidianamente vive questo luogo della città" vuole commentare l'Assessore Gianluca Borghi con delega al Decoro Urbano "stiamo lavorando insieme per un rilancio della Ghiaia che ne riconsegni la piena attrattività ai cittadini, ai turisti e al comparto commerciale. Insieme al tema della sicurezza è, quindi, strategico agire anche sulle manutenzioni e sulla puntuale pulizia dell'area alla quale è stata dedicata un'attenzione ed una cadenza particolare."