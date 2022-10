Scontro tra un'auto e una moto all'incrocio tra via Schreiber e via Usberti: motociclista finisce al Maggiore

E' finito al Maggiore, ricoverato con traumi di media gravità, il motociclista coinvolto questa mattina in un incidente in zona Campus. Erano le 8.30 quando - per cause in via d'accertamento - la moto si è scontrata con un'auto all'incrocio tra via Schreiber e via Usberti. Subito allertati i soccorsi per il motociclista ferito, poi trasportato al Pronto soccorso dall'ambulanza inviata dal 118.

E' invece praticamente illeso il conducente di un'auto finita nel fosso sull'Asolana intorno alle 9.30. Anche in questo caso alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi ma l'uomo al volante è riuscito ad uscire da solo dalla vettura, riportando solo qualche lieve contusione.