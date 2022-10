Via Marmolada, due riders inseguono il giovane che ha derubato e picchiato uno di loro: arrestato un 22enne

Si era nascosto tra le auto in sosta, ma non era riuscito a sfuggire alla vista dei suoi inseguitori, che lo hanno subito indicato alla polzia. E' così che ieri alle 23 i poliziotti delle Volanti della Questura hanno arrestato un 22enne in via Marmolada- E' accusato del reato di rapina impropria.

E la vicenda è stata ricostruita ascoltando il racconto della sua vittima, un rider 24enne indiano, e del collega che ha assistito alla scena e che ha contribuito al fermo del giovane.

Mentre i due erano in sella alla roba in zona Via Trento, uno dei due è stato avvicinato da un giovane che con una mossa fulminea gli ha strappato il telefono cellulare dalla mano. La vittima ha reagito subito e istintivamente, afferrando l’uomo per la giacca nel tentativo di riprendersi il proprio telefono.

Ma il 22enne, intenzionato a fuggire, lo ha afferrato per il collo e lo ha colpito con calci e pugni, riuscendo alla fine nel suo intento.

I due riders lo hanno rincorso senza mai perderlo di vista e, una volta raggiunto, lo hanno trovato nascosto tra le auto in sosta.

Nel frattempo i poliziotti arrivati sul posto hanno invitato il testimone, un 29enne indiano, a far squillare il telefono della vittima per poterlo ritrovare: era sotto l’auto in sosta dietro la quale il 2eenne aveva tentato di nascondersi.

Il ventiduenne è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti. E' stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.