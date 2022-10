Rancan: "Il rimpasto di Giunta? mal di pancia nella giunta Bonaccini"

«Il rimpasto di giunta voluto da Bonaccini dopo l’elezione alla Camera dei deputati dell’ex vicepresidente della Regione, Elly Schlein, ha sollevato il vaso di Pandora: immediati gli attacchi alla volta del Governatore da parte di Azione. In altre parole, è evidente il mal di pancia in seno alla maggioranza: la cosa è grave in quanto, anzichè litigare per le poltrone, le criticità in cui versa il nostro territorio dovrebbero chiamare i componenti della maggioranza alla responsabilità, dunque a lavorare per il bene del Paese». Lo dice Matteo Rancan, capogruppo in Regione e commissario Lega Emilia.