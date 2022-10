Scontro con un'auto in strada Buffolara: grave motociclista. Finisce fuori strada: un ferito anche a Selva di Terenzo

Due incidenti con feriti ieri in tarda serata, a un paio di minuti di distanza. Il primo - la chiamata al 118 è arrivata alle 23.50 - a Selva Stazione, nel terriroio di Terenzo.

Un'auto è finita fuori strada e il conducente è stato soccorso e trasportato al Maggiore con ferite di media gravità.

Subito dopo un'ambulanza è stata inviata in Strada Buffolara, in città, dove all'altezza del civico 43 si sono scontrate un'auto e una moto. Ferite gravi per il motociclista sbalzato sull'asfalto: è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore.