Via (o viale?) Bettoli, con l’accento sulla o. E c’è quella curva… «verdiana» - Foto

Davvero curiosa via Bettoli (con l’accento sulla «o»), una laterale di via Verdi che porta in viale Toschi e in viale 4 novembre. A cominciare dal nome (che molti pronunciano erroneamente Bèttoli), per proseguire con la denominazione (via o viale?) per finire, poi, osservando che la curva della strada è dovuta a… Giuseppe Verdi.

Sulla vecchia targa in marmo all’angolo con viale Toschi è visibile l’accento sulla «o», ma nelle targhe più recenti l’accento non c’è. La via intitolata all’architetto parmigiano Nicola Bettoli (1780-1854), lunga circa 200 metri, è divisa in due parti: la prima parte va da via Verdi a viale Toschi e la seconda da viale Toschi a viale 4 Novembre. Ed ecco la seconda particolarità: le nuove targhe toponomastiche indicano «viale» la prima parte, priva di alberi, e «via» la seconda parte, ricca di alberi. Dovrebbe essere il contrario, invece.

La terza e ultima particolarità della strada è la presenza di una curva marcata tra via Verdi e viale Toschi. Come mai c’è questa curva? Ne spiega la ragione Isa Guastalla, professoressa di italiano e latino in pensione, da sempre residente in via Bettoli: «la strada ha mantenuto la stessa curvatura che seguiva l’andamento del braccio sinistro del vecchio monumento a Giuseppe Verdi». «Il monumento – continua Isa Guastalla – è stato demolito poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, però osservando le vecchie foto si vede chiaramente che via Bettoli rispetta l’andamento del porticato dove si trovavano le statue raffiguranti i personaggi delle opere verdiane».