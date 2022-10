A piedi nel «salotto» del centro, per i commercianti è ok

Il «salotto» della città sarà pedonalizzato tutti i sabati e le domeniche di dicembre, nel periodo natalizio, a partire da sabato 3 dicembre.

Le strade interessate sono via Mazzini, nel tratto verso la piazza a partire dall'incrocio con via Garibaldi escluso, piazza Garibaldi e via Repubblica fino all'incrocio con via XXII Luglio (esclusa).

Si tratta di una sperimentazione proposta alla giunta da Gianluca Borghi, assessore alla Mobilità, fin dal suo insediamento, che ha già ottenuto una risposta positiva da parte delle associazioni dei commercianti. «Si tratta di un progetto sperimentale condiviso dal sindaco, dalla giunta e dalle associazioni dei commercianti- spiega Borghi -. Ascom e Confesercenti hanno effettuato in queste settimane un sondaggio tra gli esercenti che hanno tutti risposto positivamente alla proposta della pedonalizzazione».

La pedonalizzazione partirà il sabato pomeriggio dopo le 14 per permettere agli studenti delle scuole di tornare a casa in autobus. «Sarà inoltre mantenuto l'accesso ai disabili e ai mezzi di emergenza. Verranno anche ospitate una serie di iniziative e attività - precisa l'assessore - Per ridurre al minimo i disagi dei residenti prevederemo delle piccole modifiche alla viabilità nelle strade laterali». «L'intento - prosegue quindi lo stesso Borghi - è quello di consentire a tutti di vivere il cuore del centro storico a piedi, godendosi lo shopping natalizio senza altri mezzi. Si tratta comunque di una sperimentazione. Una volta conclusa valuteremo il da farsi».



Attualmente sono in corso gli incontri operativi per realizzare la sperimentazione.

La novità è emersa ieri durante l’incontro «Quartieri protagonisti» per il Pug di Parma 2050 nella sede dell’Assistenza Pubblica. L'annuncio è arrivato dall’assessore alla Rigenerazione urbana e urbanistica Chiara Vernizzi nel rispondere a una delle tantissime domande che i cittadini hanno posto all’assessore stesso e agli architetti Andreas Faoro e Emanuela Montanini in occasione del confronto sul Piano urbanistico generale, che ieri sera ha visto protagonisti i residenti del quartiere Centro e Oltretorrente. La questione ha aperto un dibattito generale sul tema della viabilità: «Mancano parcheggi e spesso, con la chiusura delle strade per eventi, maratone e concerti ci sentiamo prigionieri in casa nostra - dice una signora residente a 50 metri da piazza Duomo – con tutte queste limitazioni al traffico, il centro sta diventando una zona sempre più impercorribile e inospitale».

Emerse altre criticità come la mancanza di servizi («per andare dal medico devo per forza uscire dal centro»), la mancanza di sicurezza (preoccupa il dilagare degli episodi di violenza, la mancanza di controlli), il degrado e la chiusura di tante attività commerciali.

«Lavoreremo sulla rigenerazione dei luoghi, sul recupero di edifici dismessi, sulla mobilità, sui servizi – conclude infine l'assessore Chiara Vernizzi – e sulla problematica della chiusura delle attività: a breve verrò affiancata da un delegato al commercio».

Luca Molinari

Anna Pinazzi