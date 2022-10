Ognissanti: vigilanza dei carabinieri nelle aree dei cimiteri per evitare borseggi e furti sulle auto

Come ogni anno in concomitanza con la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma predispone l’intensificazione del controllo del territorio, con particolare attenzione ai cimiteri per pevenire borseggi e furti sulle auto in sosta.

Dall’apertura alla chiusura dei cimiteri, i militari assicureranno la vigilanza. Importante sarà anche il contributo che i cittadini vorranno dare. Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, a tal proposito, raccomanda di evitare di lasciare sulle auto in sosta borsette, valori e comunque tutto quanto possa essere di interesse ai ladri e di segnalare al numero d’emergenza 112 ogni situazione o movimento sospetto in modo tale da garantire il tempestivo intervento delle pattuglie.