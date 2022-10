Morte di Rejana e Resat: l'annuncio social della loro scuola, l'Albertelli- Newton. "Ora angeli per l'eternità"

L'Istituto comprensivo Albertelli Newton ha voluto annunciare su Facebook la scomparsa dei due fratelli, Rejana e Resat Hyseni, 11 e 8 anni, morti nell'incidente stradale di ieri sera tra Cadè e Villa Gaida, insieme alla loro sorella 22enne Shane e al figlio di lei Mattias Lame di un anno e mezzo.

"Due studenti dell'Albertelli Newton, fratello e sorella, da questa notte sono in cielo. Angeli in terra e ora per l'eternità"