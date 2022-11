All'Albertelli-Newton il ritorno in classe dei compagni dei bimbi morti a Gaida- Video

Grande tristezza e commozione alla scuola Albertelli Newton per la morte dei due fratellini Resat e Rejani vittime dell'incidente di Villa Gaida. Fiori sui banchi dei due fratelli morti, disegni e lettere per i genitori dei due bambini. La preside Paola Piolanti: "Abbiamo pianto, ci siamo raccontati come abbiamo appreso la notizia. Pianteremo delle rose per ricordarli e prendercene cura pensando a loro". Guarda il servizio completo su 12tgparma.