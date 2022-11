50 anni di Wwf a Parma con la "perla" del libro di Gianfranco Bologna al Bizzozero

WWF Parma, in occasione dei 50 anni dalla fondazione, ha organizzato l'evento “Noi siamo Natura, 50 anni di WWF Parma” nella Sala Barchessa del Parco Bizzozero. L’incontro di oggi ha avuto come protagonisti Gianfranco Bologna, ex direttore scientifico e oggi presidente onorario della comunità scientifica del WWF Italia, e Donato Grasso, docente di zoologia e ecoetologia presso l’Università di Parma. Ha condotto Rolando Cervi, presidente del WWF Parma. Non solo 50 anni di impegno di tanti Volontari, ma un'occasione per riflettere, a partire dai contenuti del libro di Bologna “Noi siamo Natura”, presentato oggi, sulle prospettive future, "che saranno segnate inevitabilmente dalle emergenze ambientali che ormai ognuno di noi vive quotidianamente". Con lo sguardo rivolto "ai 50 anni che verranno, per tentare di identificare il percorso che potrà garantirci, tanto alla scala globale quanto a quella locale, quel “nuovo modo di stare al mondo” che fa da sottotitolo al libro".