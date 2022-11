Baganzola, l'ufficio postale chiuso per lavori dall'8 al 21 novembre

Poste Italiane comunica che dalle ore 8.20 di domani (8 novembre) a lunedì 21 novembre, l’ufficio postale in strada Baganzola 163 a Parma resterà chiuso per lavori infrastrutturali.

Durante la chiusura bisognerà andare alla sede di Fontana in piazza Martin Luther King

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di Fontana in piazza Martin Luther King, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 o in quella di piazzale Santa Croce 7 a Parma, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Entrambi gli uffici postali sono dotati di ATM Postamat 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana e prenotazione turno da app (BancoPosta e Ufficio Postale), dal sito internet o tramite whatsApp (al numero 371.5003715)