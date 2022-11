Da dicembre le "isole pedonali sperimentali" in centro a Parma - Video

Si chiamano «isole pedonali sperimentali» e sono le pedonalizzazioni che entreranno in vigore tra poche settimane in centro storico.

Un'idea del Comune per «liberare» il centro dalle auto. Come? Il primo fine settimana di dicembre dovrebbe partire la pedonalizzazione temporanea e sperimentale che coinvolgerà via Mazzini (dall'incrocio con via Garibaldi), la Piazza e via Repubblica, fino all'incrocio con via XXII Luglio.

Lo stop alle auto nel centro del centro storico sarà valido solo sabato pomeriggio (dopo le 14) e domenica. Ogni lunedì tutto tornerà come prima.