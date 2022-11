Food farm sposa la solidarietà: al via il nuovo progetto

Al via il progetto Food Farm solidale grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Barilla. Food Farm già da settembre ha messo a disposizione le proprie linee produttive della rete solidale del territorio, offrendo formaggi, sughi di pomodoro e prodotti sostitutivi del pane per le persone bisognose. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare i giovani nei confronti delle persone in difficoltà.