Fermata un'auto con della refurtiva a bordo: riconoscete i capi di abbigliamento rubati?

"Ieri - informa una nota della questura - nell'ambito di un attività finalizzata all’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, gli operatori della Squadra Mobile procedevano al controllo di un'autovettura in via Brigata Julia. Gli occupanti si davano a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. All' interno della macchina, oggetto di successivo sequestro, erano presenti oggetti atti allo scasso e refurtiva costituita da capi di abbigliamento di pregio".

"Chiunque riconoscesse nella foto i propri capi di abbigliamento - conclude la nota -, è pregato di contattare l'Ufficio Denunce della Questura di Parma".