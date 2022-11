Mingione, Del Rio e Ventura, l'Università di Parma sbanca il web: si confermano tra i ricercatori più citati

I docenti dell’Università di Parma Daniele Del Rio, Giuseppe Mingione e Marco Ventura si confermano tra i ricercatori più citati al mondo. I tre studiosi figurano infatti anche quest’anno nella classifica “Highly Cited Researchers 2022” stilata dal Web of Science Group – Clarivate Analytics. Il ranking identifica gli scienziati che hanno prodotto le pubblicazioni più citate nel proprio settore nell’anno di riferimento, esercitando un’influenza significativa nel campo della ricerca, e si basa sull'analisi eseguita dagli esperti di bibliometria dell'Istituto di informazione scientifica del Web of Science Group.

Quest’anno gli Highly Cited Researchers classificati sono 6.938 in tutto il mondo, 104 in Italia. Per un ricercatore l’appartenenza a questa lista è da tempo ritenuto uno dei maggiori riconoscimenti internazionali: rappresenta anche un parametro importante nei ranking mondiali di qualità delle università.

L’Università di Parma si conferma tra gli atenei italiani col maggior numero di Highly Cited Researchers.

Giuseppe Mingione, docente di Analisi matematica al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, è in classifica per la nona volta, cosa riuscita a meno di dieci scienziati italiani, tra tutte le discipline. Daniele Del Rio, docente di Nutrizione umana al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, è in classifica per la sesta volta. Marco Ventura, docente di Microbiologia al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, è invece in classifica per il terzo anno consecutivo.



Quest'anno gli studiosi di affiliazione italiana inclusi nella lista sono stati 104, tra atenei, enti di ricerca e istituzioni. Per l’Emilia-Romagna le uniche altre Università presenti sono quella di Bologna (3 ricercatori) e di Modena e Reggio (1).