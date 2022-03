PARMAEUROPA

Tra oggi e domani, com’era accaduto alcune settimane fa, cambia la programmazione di 12 Tv Parma per seguire da vicino il campionato di serie B. Il Parma infatti sarà in campo domani alle 18,30 in trasferta contro il Vicenza. Per questo «Bar Sport» andrà in onda domani alle 20,30 per tutti i commenti a caldo. Il conduttore Carlo Chiesa, insieme ai suoi ospiti, analizzerà la prestazione dei crociati anche grazie al collegamento con lo stadio di Vicenza, da dove gli inviati di 12 Tv Parma trasmetteranno in diretta le interviste ai protagonisti della partita e le conferenze stampa dei due allenatori.

Con il posticipo di «Bar Sport» a domani sera, «Parma Europa» anticiperà di un giorno la sua programmazione e andrà in onda questa sera in diretta alle 21. Al centro del talk-show di Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno la guerra in Ucraina e soprattutto la politica, quando mancano meno di tre mesi alle elezioni che dovranno designare il nuovo sindaco di Parma. Nel centro-sinistra il via libera a Michele Guerra, mentre nel centro-destra proseguono i contatti per l’individuazione del candidato che rappresenti l’intera coalizione. Confronto in studio con Filippo Fritelli (Pd), Michele Alinovi (Effetto Parma), Laura Cavandoli (Lega) e il professor Luigi Allegri.

Nel collegamento esterno, condotto dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, parleranno gli esponenti dell’associazione politico-culturale “Generazione Parma”, mentre nell’anteprima ci saranno due interviste: la prima con Giorgio Delsante, presidente di “Munus”, la Fondazione di Comunità di Parma che opera allo scopo di promuovere la cultura della solidarietà e che sta per lanciare una raccolta fondi a favore dei profughi ucraini. La seconda intervista sarà invece con Dario Costi, candidato alla carica di sindaco di Parma.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it