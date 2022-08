Una collana intelligente per tracciare la salute dal sudore

Una nuova collana intelligente in grado di misurare la concentrazione di diverse sostanze chimiche nel sudore di chi la indossa potrebbe in futuro cambiare la vita di circa 400 milioni di diabetici in tutto il mondo, eliminando la necessità dei pungidito per misurare la glicemia. Il dispositivo è dotato di una fibbia e di un ciondolo con un sensore biochimico sul retro che, posizionato intorno al collo, cattura i livelli di glucosio e serotonina, oltre che di altri parametri. Durante una sperimentazione sull'uomo, i cui effetti sono stati descritti sulla rivista Science Advances, gli ingegneri della Ohio State University hanno dimostrato che la collana intelligente è in grado di misurare una concentrazione di sodio, potassio e idrogeno dal sudore del soggetto che la indossava con una precisione fino al 98,9%.

«Il sudore contiene centinaia di biomarcatori che possono rivelare informazioni molto importanti sul nostro stato di salute - rileva Jinghua Li, co-autrice dello studio - la prossima generazione di biosensori sarà così altamente bio-intuitiva e non invasiva che saremo in grado di rilevare le informazioni chiave contenute nei fluidi corporei di una persona». Inoltre, la collana intelligente richiede solo una quantità minima di sudore affinchè l’interfaccia funzioni a causa della struttura miniaturizzata dell’interfaccia di rilevamento. Ci vorrà del tempo prima che un dispositivo simile al prototipo dello studio diventi disponibile al pubblico, o addirittura lavorando sulla miniaturizzazione diventi impiantabile, ma in generale l’auspicio degli studiosi è che «i sensori possano essere integrati perfettamente nei nostri effetti personali». «Alcuni di noi possono indossare collane -è la conclusione- altri orecchini o anelli. Ma crediamo che questi sensori potrebbero essere inseriti in qualcosa che tutti indossiamo e che potrebbero aiutarci a monitorare meglio la nostra salute».