Inserto università: stranieri a Parma per studiare con i progetti di mobilità internazionale (e tanto altro)

Al martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto Scuola Università per dare spazio a studenti e a prof con i loro progetti. In copertina le sei nuove aule dell'Itis Leonardo da Vinci e gli universitari stranieri arrivati a Parma per studiare con i progetti di mobilità internazionale. Il successo della lettura a voce alta al comprensivo Albertelli Newton e l'Open Days al Conservatorio di musica Boito con oltre 150 corsi. Ma anche il grande progetto della Fondazione del Teatro Due: «Volgare Illustre - Ragionamenti sulla lingua»:

i dialetti sono un ostacolo o una ricchezza?. Non manca la bacheca con gli appuntamenti dell'Università più importanti.