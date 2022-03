Tra Costituzione e attualità bellica all'Ulivi, il Marconi a scuola di Scienza politica. Gli universitari diventano tutor dei detenuti del carcere iscritti all'Ateneo di Parma

Al martedì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto Scuola Università. Domani la lezione di Danilo Amadei al liceo Ulivi tra Costituzione e attualità bellica, Il Marconi a scuola di Scienza politica, le medie di Sala Baganza incontrano gli scrittori e la Masterclass in fisica delle particelle al Campus per gli studenti delle superiori.

Per l'Università, gli studenti diventano tutor dei detenuti del carcere iscritti ai corsi dell'Ateneo di Parma, il seminario Donne e diritti e i tre incontri per la Giornata internazionale della matematica. Non manca la bacheca con gli altri appuntamenti dell'Università per la settimana.