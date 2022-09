Il 9 ottobre tornano le "Donne in corsa" per l'equità e le pari opportunità - Video

DONNE IN CORSA per l’equità di genere e la tutela dei diritti è una manifestazione sportiva benefica non competitiva, una corsa-camminata di 5 km nel centro di Parma.

Promossa da CSV Emilia Centro Servizi al Volontariato per Piacenza, Parma e Reggio Emilia insieme a ANDOS, APE, ACISJF Casa della Giovane, AL-AMAL, Centro di Aiuto alla Vita, Centro Antiviolenza, Famiglia Più, Futura, MOICA, Per Ricominciare, Pozzo di Sicar, dal 2014, ogni anno, offre l’occasione per riflettere sui temi che riguardano i diritti delle donne attraverso una mattina di sport, benessere e solidarietà.

L'appuntamento è per domenica 9 ottobre in piazza Duomo.

Guarda il servizio di 12Tg Parma