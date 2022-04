Check-up Salute e Benessere: si parla dell'importanza dell'attività fisica

Dell’importanza dell’attività fisica si parlerà nella nuova puntata di Check Up in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi.

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda almeno 150 minuti di attività aerobica di intensità moderata durante la settimana, o 75 minuti di intensità vigorosa, perché migliora i parametri corporei quali il grasso corporeo e la massa magra, i lipidi nel sangue, la glicemia ma anche la capacità aerobica, la coordinazione, l’agilità, la postura, l’immagine di sé e l’autostima.

Numerosi studi hanno documentato l'associazione tra un'attività fisica sufficiente secondo le linee guida e la riduzione della mortalità per qualsiasi causa, e per otto cause specifiche tra cui malattie cardiovascolari, cancro, malattie croniche delle basse vie respiratorie, incidenti e lesioni, morbo di Alzheimer, diabete e, viceversa, più è lungo è il tempo speso in comportamenti sedentari, maggiore è il rischio. L’attuale modello di vita delle società industrializzate favorisce la sedentarietà perché si lavora per lo più stando seduti, il gioco spesso comporta l’uso di computer, si viaggia quasi sempre usando mezzi motorizzati.

E’ indispensabile programmare l’attività fisica, rapportandola alle condizioni di salute e alle potenzialità del singolo individuo, scegliendo il tipo, i tempi e le modalità adeguate e preferite, consigliando l’alimentazione corretta e completa. Tutto questo vale per gli atleti, ma anche per gli sportivi amatoriali, soprattutto anziani, che possono strafare sopravvalutando le proprie capacità fisiche e possono cadere sotto l’influenza di messaggi del dott. Google su dieta e integratori.

A complicare il problema è intervenuto il lockdown, legato alla pandemia. Tutti hanno aumentato la sedentarietà, stando più dentro casa e riducendo quindi gli spostamenti, anche quelli fatti quotidianamente per recarsi al lavoro. Quanto all’alimentazione, la maggioranza ha aumentato il consumo di cibo spazzatura e di conforto come dolci e caramelle. Infine, sono aumentati anche i livelli di stress e ansia, con ripercussioni sulla qualità del sonno. Di questi argomenti ne parleranno in studio: Alberto Anedda, specialista in Medicina dello Sport della Casa di cura Città di Parma, Silvia Strata, chinesiologa della Casa di cura Città di Parma, Leone Arsenio, specialista in Endocrinologia e malattie del ricambio della Casa di cura Città di Parma e Cristina Marastoni, Medico di Medicina Generale. Per intervenire in diretta durante il programma, si può telefonare al numero 0521 – 464227 oppure inviare sms e whatsapp al 333-9200170.

