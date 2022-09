Dove una volta regnava la 'ndrangheta, ora vince la legalità: staffetta dei ragazzi del Bertolucci a Sorbolo - Foto - Video

È stato un forte messaggio di legalità quello lanciato a Sorbolo oggi pomeriggio nel quartiere di via Trieste, conosciuto per la presenza delle palazzine confiscate alla 'ndrangheta. L'evento promosso dall'amministrazione comunale di Sorbolo Mezzani ha abbinato l’inaugurazione delle opere di completamento del comparto confiscato alla sana competizione sportiva. In che modo? Coinvolgendo gli studenti del studenti del liceo sportivo "Bertolucci" di Parma, che hanno partecipato a una simbolica staffetta attorno agli immobili per poi giungere al traguardo, rigorosamente allestito con nastro tricolore. Gli alunni del liceo cittadino, in questi mesi, hanno svolto un percorso incentrato sulla legalità, guidati dai docenti Silvia Cacciani e Mauro Bernardi, in accordo con il dirigente scolastico Lorenzo Cardarelli. "Abbiamo pensato ai giovani - ha affermato il sindaco Nicola Cesari - in quanto rappresentano il veicolo migliore per diffondere un fortissimo messaggio di legalità. Il rispetto delle regole, dell’avversario e il fair play, sono infatti messaggi che lo sport è in grado di tramettere a tutti i ragazzi sin da bambini. L'adozione di corretti stili di vita, a partire da quelli etici e morali contribuiscono a rendere il mondo migliore. Siamo orgogliosi di avere aggiunto un ulteriore punto di sutura, ad una ferita ancora aperta". Presenti all'evento - inserito nelle iniziative collaterali della Fiera d'ottobre che partirà domani sera - anche il presidente della Provincia Andrea Massari e l’avvocato Rosario Di Legami, curatore delle palazzine poste sotto sequestro che hanno sottolineato l'importanza di un costante impegno contro l’illegalità. Impegno che a Sorbolo Mezzani continua, come dimostra la recente assegnazione alle famiglie ucraine degli appartamenti confiscati alla malavita organizzata. C.M.