Addio al regista Peter Bogdanovich, aveva 82 anni

Peter Bogdanovich, regista di film come «L'Ultimo Spettacolo», «Paper Moon - Luna di Carta» e «Ma papà ti manda sola?» è morto a 82 anni. Ne dà notizia l’«Hollywood Reporter».

Bogdanovich è morto dopo mezzanotte per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, ha detto la figlia Antonia Bogdanovich al giornale americano specializzato in notizie dal mondo dello spettacolo.