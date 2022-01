Bruno Tanzi, l'uovo poché e la sgridata dei giudici: ma anche stavolta resta in gara - Video

Si è salvato di nuovo per il rotto della cuffia, ma ce l'ha fatta anche stavolta: Bruno Tanzi, il concorrente parmigiano di Masterchef ha rischiato di essere tradito proprio dal... Parmigiano. Ne ha messo troppo, ma alla fine non è stato lui ad essere eliminato nella puntata andata in onda ieri sera su Sky i cui agli aspiranti chef è statop chiesto di tornare all'essenziale, alle radici, alla cucina povera.

A Bruno nell'ultima prova è toccato l'uovo poché con polpette al pomodoro di Cannavaciuolo. Ma la replica del parmigiano non è proprio a regola d'arte: e i giudici lamentano che non ascolti abbastanza e faccia troppo di testa sua. Finisce nei tre peggiori: ma porta a casa la pelle.

Guarda il video.