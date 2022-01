Bruno Tanzi non ce l'ha fatta: per lui Masterchef finisce qui

Bruno Tanzi non ce l'ha fatta. Condannato alla spareggio al termine della puntata di giovedì scorso, in apertura della puntata di stasera i telespettatori hanno conosciuto l'esito della sfida diretta: ad avere la peggio purtroppo è stato proprio il simpatico parmigiano nato a Londra. Per lui comunque una bellissima avventura che ha raccolto molti consensi fra gli spettatori.

«Ci vediamo a Parma!». E' uscito col sorriso sulle labbra, mentre molti dei suoi compagni erano in lacrime, Bruno Tanzi, il concorrente di casa nostra eliminato all'inizio della puntata di MasterChef di stasera. Fatali, le cozze. «Sono stato qui anca tròp», ha detto sorridendo. Con lui se ne va sicuramente il concorrente non solo più anziano - Tanzi, emigrato a Londra con la sua famiglia originaria di Bardi, ha 64 anni - ma anche quello più simpatico. Per lui, l'apprezzamento dei giudici: "Ti abbiamo visto commosso, ma mai nememno una volta arrabbiato" e l'abbraccio sincero degli altri concorrenti che ne hanno sempre apprezzato non solo le doti ai fornelli ma anche quelle umane.