L'Eurovision Song Contest fa il pieno di ascolti tv e vola sui social network - Foto

Vola l’Eurovision Song Contest in tv, regala a Rai1 un pubblico di giovanissimi, confermando il progressivo "svecchiamento" del target della rete ammiraglia già avviato con il Festival di Sanremo, e tiene banco sui social con oltre 15 milioni di interazioni in cinque giorni, dal 9 al 14 maggio.

La finale del mega evento, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra, ha raccolto ieri - dalle 20.57 all’1.13 - una media di 6 milioni 590 mila telespettatori pari al 41.9% di share, record storico per la messa in onda italiana. Il picco in valori assoluti si è registrato alle 21.58, durante l'esibizione di Mahmood e Blanco, in gara per l’Italia con Brividi, con 7 milioni 900 mila spettatori; all’1, con la proclamazione dei vincitori, il picco in share pari al 61.3%.

Sono stati soprattutto i giovani a seguire il contest: secondo le elaborazioni dello Studio Frasi sui dati Auditel, la serata finale ha raggiunto il 61.95% di share sul pubblico tra i 20 e i 24 anni, il 58.45% sui 15-19enni e il 56.28% sui giovanissimi di 11-14 anni. L’età media del pubblico di Rai1 è scesa così a 54 anni. Notevole il risultato sui laureati, con il 49.47%. Ospitata a Torino, la gara ha appassionato soprattutto gli spettatori del Piemonte (50.04%), ma meglio ancora hanno fatto le Marche (54.78%). Ha prevalso il pubblico che svolge una professione di tipo medio (54.67%); a seguire bambini e studenti (53.97%). Tra le classi socio-economiche il dato più elevato si registra su quella medio-alta (47.55%).

La copertura delle tre serate - ha spiegato il vicedirettore dell’intrattenimento Rai e produttore esecutivo dello show, Claudio Fasulo - è stata di 25 milioni e 123 mila telespettatori: in pratica, «un italiano su due ha visto il programma per almeno un minuto». Su tre serate la media di ascolto ha sfiorato i 6 milioni di spettatori con il 32.8% di share.

Grandi numeri anche per RaiPlay, con un milione di visualizzazioni delle clip della finale. Sono stati oltre 92.500 mila i device collegati mediamente al minuto sulla piattaforma RaiPlay per la diretta internazionale, quella di Rai e per la versione Lis: un ascolto del 48% superiore alla finale del 2021.

Boom anche sui social: 15 milioni di interazioni dal 9 al 14 maggio e oltre 6 milioni 400 mila per la finale su un piano editoriale di Rai Digital che ha coinvolto 16 pagine e profili con la produzione di 540 contenuti visti dagli utenti oltre 17,7 milioni di volte. La finale dell’Eurovision è stata il terzo programma di tutti gli editori più discusso sui social dal primo gennaio 2022 dopo le prime due serate di Sanremo.